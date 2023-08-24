Анкалаев сообщил, что подерется с Джонни Уокером в Абу-Даби

Магомед Анкалаев заявил, что проведет бой на турнире UFC 294.

«Мой следующий бой состоится 21 октября. Соперник – бразилец , по-моему его так зовут.

Готовимся, трудимся. Будет очень интересный такой бой. У него нестандартные удары, он очень яркий боец и работает первым номером.

Это как раз мне на руку, люблю, когда на меня нападают. Подготовка в целом идет хорошо. Главное, без травм. Спарринг-партнеры есть.

Пока готовимся именно под Уокера, но соперник может поменяться. Когда останется месяц до боя, мы уже будем под него подстраиваться», – сказал топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Магомед Анкалаев – самый скучный топ UFC из России. После титульника: 0 интервью, 2 вызова и 9 постов