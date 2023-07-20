Претендентский бой полутяжеловесов Яна Блахович и Алекса Перейра пройдет в Солт-Лейк-Сити на площадке «Vivint Arena» 30 июля на UFC 291.

Дебютный бой бразильца Алекса Перейра пройдет в новой для него весовой категории. До этого момента боец дрался в среднем весе вполне успешно и становился чемпионом в бое с Адесаньей. За его плечами 7 было побед подряд до реванша с Адесайньей. Сможет ли бывший кикбоксер стать чемпионом и в новом для него весе? Или же легендарный польский боец и его мощь напрочь разобьют все мечты колоритного южноамериканца по прозвищу “Каменная рука”?

40-летний польский боец полутяжеловес смешанного стиля, бывший чемпион в полутяжелом весе утратил титул чемпиона в полутяжелом весе при схватке с Гловером Тейшера. После чего пытался вернуть свой титул чемпиона, когда сразидся в октагоне с Магомедом Анкалаевым. Хорошо складывался этот поединок для Яна, но в поздних раундах россиянин подключил борьбу, которая не позволила Блаховичу выйти победителем в лице судей. По итогу присудили ничью.

Вакантное место чемпиона UFC в полутяжёлом весе завоевал Ян Блахович в сентябре 2020 года, сумев накаутировать Доминика Рейеса. Успешно защитил свой пояс в противостоянии с Исраэлем Адесаньей единогласным решением судей. После чего утратил лидерство в бою с Гловером Тейшейрой, когда тот применил удушающий приём сзади.

Статистика амбициозного поляка такая:

29 побед

9 поражений

1 ничья

Перейра стал знаменит благодаря своему профессонализму в кикбоксинге. Там он выступал в лиге Glory, где стал чемпионом в двух весовых категориях и забрал 2 чемпионских пояса.

В ММА бразилец дебютировал в 2015 году и довольно быстро добрался до UFC. Там ему подбирали удобных соперников, которые впоследствии вывели его на чемпиона Исраэля Адесанью. В итоге Алекс сразился за право быть чемпионом в среднем весе. Оно одержал победу техническим нокаутом и забрал пояс.

Уже через год Адесанья и Перейра сразились в октагоне снова за титул чемпиона и тогда Алекс улетел в тяжелый нокаут уже в конце 2-го раунда, что вынудило 35-летнего бойца подняться в 205 фунтов.

Актуальные показатели в ММА у Перейры такие:

7 побед

2 поражения

Прогноз и ставка на бой Блахович — Перейра

Вне всяких сомнений поляк фаворит грядущего противостояния. Первая и главная причина этому — это борьба. Блахович умеет хорошо бороться в партере, поэтому если он переведет вниз своего соперника, то на этом интриге уже не будет и результат боя будет слишком очевиден.

Несомненно, у бразильца каменные руки и он способен подловить поляка тяжелым апперкотом или хуком. Но ударная техника европейца также достаточно хороша, чтобы создать активную конкуренцию и в этой плоскости. Все же склоняемся к тому, что поляк надавит на слабое звено бразильца, а значит, не станет заигрываться в крутого ударника.