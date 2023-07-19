В воскресенье 30 июля 2023 года на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В со-главном событии в октагоне встретятся бывшие чемпионы UFC Алекс Перейра и Ян Блахович.

Алекс Перейра — бразильский боец смешанного стиля (средний вес). Перейра ранее был кикбоксером, а с 2015 года является профессиональным бойцом ММА. За это время на его счету 7 побед и 2 проигрыша. Спортсмен владел титулом UFC в среднем весе, а сейчас занимает 2 строчку официального рейтинга среди средневесов и 11 вне зависимости от веса. Свой предыдущий бой он провел 8 апреля этого года, его противником был Исраэль Адесанья. В этой схватке Алекс Перейра потерпел поражение нокаутом.

Ян Блахович — польский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). Свой первый бой в качестве профессионала он провел в 2007 году, а на сегодняшний день в его активе 29 побед, 9 поражений и 1 ничья. Ранее Блахович являлся чемпионом в полутяжелом весе по версии UFC, а сейчас занимает 3 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 10 декабря 2022 года против Магомеда Анкалаева. Бой завершился ничьей раздельным решением судей.

Где смотреть бой Перейра – Блахович