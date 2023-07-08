Масвидаль провел стердаун Дос Сантоса и Вердума: в сентябре они подерутся на голых кулаках

Джуниор Дос Сантос и Фабрисио Вердум подерутся на голых кулаках по правилам ММА.

Бразильцы возглавят турнир Gamebread FC, который пройдет в ночь на 9 сентября в Джексонвилле (Флорида).

В 2008 году бойцы дрались под эгидой UFC, тогда Дос Сантос победил техническим нокаутом в первом раунде.

Битву взглядов на пресс-конференции провел босс GFC Хорхе Масвидаль.

Самый быстрый нокаут в UFC: Аскрен фантазировал, как уничтожит Масвидаля, но очнулся только в больнице