Хамзат Чимаев поздравил казахов с Рамаданом: «Пусть всевышний принесет вам много бараката»

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев поздравил чеченцев и казахов с Рамаданом.

«Ассаламу Алайкум. Чеченцы и казахи всегда были братьями, я желаю вам всем здоровья счастья любви благополучия. Пусть всевышний в этот месяц Рамадан принесет вам много бараката.

В каждом народе есть люди недалекого ума – им тоже пожелаем всего хорошего. Пусть всевышний направит их на тот путь, где они будут объединять наши народы, а не разделять их, Иншаллах.

Постараюсь в скором времени приехать в Казахстан и порадовать своих братьев», – написал боец в соцсетях.

Хамзат Чимаев – чеченец. В 2013 году он переехал в Швецию и представляет ее в UFC.

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