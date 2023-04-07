В Москве отказались строить мечеть на месте Святого озера. Ранее против ее возведения выступили бойцы MMA (Baza)

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы отменила решение о предоставлении земли у Святого озера под строительство мечети. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Для возведения мечети будет выделена новая площадка. Согласно решению комиссии, сооружение площадью 2,5 тысячи квадратных метров построят между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом.

Ранее против возведения сооружения выступили некоторые бойцы ММА.

Бойцы ММА выступили против строительства мечети в Москве. Теперь им угрожают