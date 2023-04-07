В Москве отказались строить мечеть на месте Святого озера. Ранее против ее возведения выступили бойцы MMA (Baza)

Теги MMA Бокс/MMA/UFC

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы отменила решение о предоставлении земли у Святого озера под строительство мечети. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Для возведения мечети будет выделена новая площадка. Согласно решению комиссии, сооружение площадью 2,5 тысячи квадратных метров построят между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом.

Ранее против возведения сооружения выступили некоторые бойцы ММА.

Бойцы ММА выступили против строительства мечети в Москве. Теперь им угрожают

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23 комментария

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gukmamop
Ответ DonaldBrashear 2.0
пару дней назад была же новость, что Собянин об этом объявил, зачем еще раз постить?
повестки не существует, повторяю, не существует повестки
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Виталий ВВАЙ
Не, ну это перебор, братушки, последняя крапля. Пора сносить эту москву
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Sgi
Ответ MironSM84
Выступали не только бойцы ММА!!
Ты тоже ? Чёт незаметно ;)
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Крыс Пол
Православие показало мускулы перед Исламом
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-2
-2
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Dr. J 24
Ответ Мистер Блин
как там на счет церкви в грозном? или там нет православных?
их там не осталось
+1
-1
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b9dc9qmr6f
Вот это сову на глобус натянули конечно!
0
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Jii Gee
Какой из этого вывод? Если не молчать, то все возможно! Это работает.
0
-2
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Мистер Блин
как там на счет церкви в грозном? или там нет православных?
+1
-1
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Виктор Захаров
90% бойцов ММА были за мечеть. Ибо мусульмане они. А отстояли святое для православных место Дивнич, Папин, при поддержке Миши Маваши.
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Ярик01
Ответ DonaldBrashear 2.0
пару дней назад была же новость, что Собянин об этом объявил, зачем еще раз постить?
"Официально", официальный документ по ссылке вчерашнего заседания комиссии
+3
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Месси из Сибири
Ответ Russ Ivan
Собянин видимо подвязан обещанием, но теперь построят не на 60тыс, а на 80тыс...
две
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Russ Ivan
Собянин видимо подвязан обещанием, но теперь построят не на 60тыс, а на 80тыс...
+1
-1
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Азамат011989
Этой новости уже два дня. Но спортсу видимо "жаркого" сегодня не хватает) Давно срача не было на этой ветке, да?)
+2
-2
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sled
Чеченцы из ролика с автоматами приедут теперь или нет, волнуюсь
0
-2
-2
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Kubinec_
Ответ АланСмити
Новость не набрала достаточно комментариев и ее решили добавить ещё раз?
про Хвсбика новости закончились, а других тем в разделе бокс/ММА нету в мире
+11
-2
+9
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Жан Вальжа́н
Собянин официально объявил о переносе и База спустя два дня выдает это за инсайд, умора
+6
-1
+5
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Лютый альбинос
Быль о том, как славный Дивнич-богатырь одолел берендея Махачева...
+5
-2
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MironSM84
Выступали не только бойцы ММА!!
+7
-2
+5
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mold-cel
ну может еще передумают.. а то нечего читать будет тут, на нашем любимом портале. хотелось бы может каких то комментариев, негодования от других некоторых бойцов ММА, кажется что тема не исчерпана
+1
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DonaldBrashear 2.0
пару дней назад была же новость, что Собянин об этом объявил, зачем еще раз постить?
+9
-2
+7
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Van Pelt
Была уже новость
+3
-3
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ivanzhu90
Новость для тех кто пропустил предыдущую?
+13
-3
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АланСмити
Новость не набрала достаточно комментариев и ее решили добавить ещё раз?
+39
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