В воскресенье, ночью 9 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 287. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Miami-Dade Arena» в Майами, США. В главном событии состоится схватка между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Алекс Перейра — бразильский боец смешанного стиля (средний вес). На протяжении 7 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 7 побед и всего 1 поражение. На данный момент спортсмен является действующим чемпионом UFC в среднем весе, а также занимает 6 строчку рейтинга независимо от весовой категории. Крайняя схватка бойца состоялась 12 ноября прошлого года, его противником был Исраэль Адесанья. Этот поединок Алекс Перейра выиграл техническим нокаутом.

Исраэль Адесанья — новозеландский боец смешанных единоборств (средний вес). В течение 11 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на сегодняшний день в активе спортсмена 23 победы и 2 проигрыша. Ранее Адесанья являлся чемпионом UFC в среднем весе, а сейчас находится на 1 строчке рейтинга в средней весовой категории и на 5 строчке вне зависимости от веса. Его крайний поединок был проведен 12 ноября 2022 года в схватке с Алексом Перейрой. Этот бой Исраэль Адесанья проиграл техническим нокаутом.

Где смотреть бой Перейра – Адесанья 2