Камару Усман опустился на восьмую позицию общего рейтинга UFC, Эдвардс – четвертый

Теги UFC MMA Джон Джонс Леон Эдвардс Камару Усман Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после номерного турнира в выходные.

Чемпион полусреднего дивизиона Леон Эдвардс сохранил четвертое место. Камару Усман опустился на восьмую позицию.

Экс-чемпион организации Исраэль Адесанья поднялся на одну строчку, заняв пятое место в списке P4P. Возглавляет рейтинг Джон Джонс.

На турнире UFC 286 Леон Эдвардс победил Камару Усмана решением большинства судей.

Спорное поражение Усмана от Эдвардса: экс-чемпион доминировал весь бой, но не получил пояс. Почему?

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9 комментариев

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TheReal_TMAC
Вроде в физике не сильно просел Камару. Но, после нокаута теперь даже визуально в октагоне он не выглядит настоящим кошмаром, каким был раньше, когда выбивал дурь из Масвидаля, например. Психология.
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London.is.blue
Ответ JFT96
До второго боя с Эдвардсом Усман реально казался настоящим #1 P4P, бойцом без слабых мест. И вот за 2 боя вся аура непобедимости просто улетучилась
До этого у Усмана было 2 равных боя с Колби. А второй он и вовсе проиграл по мнению многих.

По сути Усману отдали победу в реванше с Колби только за нокдаун во 2 раунде, хотя он вчистую проиграл 3,4,5 раунды, 1 был равный.

Чем отличается 3 бой с Эдвардсом от 2 боя с Колби? Эдвардс не улетел в нокдаун и все. Хотя был куда пассивней, чем Колби в реванше с Марти.
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Комнатный Герой💪
Я тебе плюс поставил, и буду дальше ставить их вам, мне не жалко, а вы так нуждаетесь в них)) Вы мои дети Спортса))
Спасибо
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Комнатный Герой💪
Ответ Tsamourlidis_mufc
Да, мы серьёзно
Я тебе плюс поставил, и буду дальше ставить их вам, мне не жалко, а вы так нуждаетесь в них)) Вы мои дети Спортса))
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Комнатный Герой💪
Ответ Tsamourlidis_mufc
Да, мы серьёзно
😂😂😂 я в вас нисколько не сомневался)))
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Misson
Ответ artem klishin
как всё быстро меняется. ещё недавно Камару первым был, а сейчас уже восьмой
Валентина Шевченко столько лет шла к первым строчкам рейтинга, а одним поражением сразу поставила под сомнения все свои достижения. Спорт жесток.
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Комнатный Герой💪
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Да, мы серьёзно
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Комнатный Герой💪
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JFT96
До второго боя с Эдвардсом Усман реально казался настоящим #1 P4P, бойцом без слабых мест. И вот за 2 боя вся аура непобедимости просто улетучилась
+3
0
+3
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artem klishin
как всё быстро меняется. ещё недавно Камару первым был, а сейчас уже восьмой
+4
-1
+3
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