Камару Усман опустился на восьмую позицию общего рейтинга UFC, Эдвардс – четвертый
UFC обновил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после номерного турнира в выходные.
Чемпион полусреднего дивизиона Леон Эдвардс сохранил четвертое место. Камару Усман опустился на восьмую позицию.
Экс-чемпион организации Исраэль Адесанья поднялся на одну строчку, заняв пятое место в списке P4P. Возглавляет рейтинг Джон Джонс.
На турнире UFC 286 Леон Эдвардс победил Камару Усмана решением большинства судей.
Спорное поражение Усмана от Эдвардса: экс-чемпион доминировал весь бой, но не получил пояс. Почему?
По сути Усману отдали победу в реванше с Колби только за нокдаун во 2 раунде, хотя он вчистую проиграл 3,4,5 раунды, 1 был равный.
Чем отличается 3 бой с Эдвардсом от 2 боя с Колби? Эдвардс не улетел в нокдаун и все. Хотя был куда пассивней, чем Колби в реванше с Марти.