Камару Усман опустился на восьмую позицию общего рейтинга UFC, Эдвардс – четвертый

обновил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после номерного турнира в выходные.

Чемпион полусреднего дивизиона сохранил четвертое место. опустился на восьмую позицию.

Экс-чемпион организации поднялся на одну строчку, заняв пятое место в списке P4P. Возглавляет рейтинг .

На турнире UFC 286 Леон Эдвардс победил Камару Усмана решением большинства судей.

Спорное поражение Усмана от Эдвардса: экс-чемпион доминировал весь бой, но не получил пояс. Почему?