Артем Резников: «У Камару Усмана еще есть время»

Казахстанский боец ACA Артем Резников считает, что экс-чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману еще рано завершать карьеру.

«Пик у мужчин до 37 лет, после 37 лет не может быть пика - идет спад. У него есть еще время, просто его подкосило поражение и он смотрелся в этом бою не так, как в остальных. С другими бойцами он делал тейкдауны, делал нокауты, а в этот раз он не мог особо провести тейкдауны, жал к клетке, в стойке был не такой, поражение сказалось», – сказал Резников.

На турнире UFC 286 Эдвардс победил Усмана решением большинства судей.

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