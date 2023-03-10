Экс-боец UFC Свик вылечился от рака: «Надрал ему зад»

Теги происшествия UFC Майк Свик Бокс/MMA/UFC

Майк Свик, бывший боец UFC, полностью излечился от лимфобластной лимфомы четвертой стадии. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Мне 43 и я победил рак!

Болезнь еще может вернуться в будущем, но я уже буду гораздо более подготовленным. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что надрал ей зад», – написал Свик.

Майк Свик за карьеру провел 22 боя и выиграл в 15 из них. Последний раз он выходил в клетку в 2015 году, когда проиграл Алексу Гарсии.

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7 комментариев

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sanek maloi
Ответ Iuasanotu
У тебя появился отличный пример
Кто ты воин?😁
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Ермолов генерал
Молодец, дай Бог ему здоровья!
+1
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+1
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Iuasanotu
Ответ sanek maloi
Красава👍
У тебя появился отличный пример
0
-3
-3
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BAI
дай бог чтобы не предоставился реванш
+1
0
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Вадим Сидоров
Похвально
+3
0
+3
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sanek maloi
Красава👍
+3
0
+3
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jwbmwbqvih
Молодчик!!!
+4
0
+4
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