Экс-боец UFC Свик вылечился от рака: «Надрал ему зад»

Майк Свик, бывший боец UFC, полностью излечился от лимфобластной лимфомы четвертой стадии. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Мне 43 и я победил рак!

Болезнь еще может вернуться в будущем, но я уже буду гораздо более подготовленным. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что надрал ей зад», – написал Свик.

Майк Свик за карьеру провел 22 боя и выиграл в 15 из них. Последний раз он выходил в клетку в 2015 году, когда проиграл Алексу Гарсии.

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