Экс-боец UFC Свик вылечился от рака: «Надрал ему зад»
Майк Свик, бывший боец UFC, полностью излечился от лимфобластной лимфомы четвертой стадии. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«Мне 43 и я победил рак!
Болезнь еще может вернуться в будущем, но я уже буду гораздо более подготовленным. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что надрал ей зад», – написал Свик.
Майк Свик за карьеру провел 22 боя и выиграл в 15 из них. Последний раз он выходил в клетку в 2015 году, когда проиграл Алексу Гарсии.
Экс-боец UFC – о борьбе с лейкемией: «Я никогда не был так мотивирован и готов к лучшему»
7 комментариев