Hardcore Boxing 24 февраля – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

24 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет третий стадионный турнир Hardcore Boxing. Главным событием вечера станет бой Лендруша «Леко» и Ильнара «Хантера» Ишимбаева.

Где и во сколько смотреть Hardcore Boxing?

Турнир начнется в 17:00 по московскому времени. Главный бой стартует не раньше 01:00. Трансляцию турнира покажут в официальном сообществе Hardcore FC Вконтакте.

Кард Hardcore Boxing: