Hardcore Boxing 24 февраля – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
24 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет третий стадионный турнир Hardcore Boxing. Главным событием вечера станет бой Лендруша «Леко» Акопяна и Ильнара «Хантера» Ишимбаева.
Где и во сколько смотреть Hardcore Boxing?
Турнир начнется в 17:00 по московскому времени. Главный бой стартует не раньше 01:00. Трансляцию турнира покажут в официальном сообществе Hardcore FC Вконтакте.
Кард Hardcore Boxing:
- Самат Абдырахманов vs Мартин Джуарян;
- Тимур Мусаев vs Шамиль Джахбаров;
- Ислам Жангоразов vs Виталий Ананин;
- Денис Недашковский vs Иван Смирнов;
- Андрей Чеботарев vs Гор Туманян.
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