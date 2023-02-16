Hardcore Boxing 24 февраля – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA бокс Hardcore FC Лендруш Акопян Тимур Мусаев Самат Абдырахманов Денис Недашксовский Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

24 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет третий стадионный турнир Hardcore Boxing. Главным событием вечера станет бой Лендруша «Леко» Акопяна и Ильнара «Хантера» Ишимбаева.

Где и во сколько смотреть Hardcore Boxing?

Турнир начнется в 17:00 по московскому времени. Главный бой стартует не раньше 01:00. Трансляцию турнира покажут в официальном сообществе Hardcore FC Вконтакте.

Кард Hardcore Boxing:

  • Самат Абдырахманов vs Мартин Джуарян;
  • Тимур Мусаев vs Шамиль Джахбаров;
  • Ислам Жангоразов vs Виталий Ананин;
  • Денис Недашковский vs Иван Смирнов;
  • Андрей Чеботарев vs Гор Туманян.

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