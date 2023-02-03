Взвешивание UFC Vegas 68: Спивак легче Льюиса, Тюлюнин тяжелее Пака

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 5 февраля состоится турнир UFC Vegas 68. В главном событии турнира пройдет бой в тяжелом весе между и Сергеем Спиваком.

За сутки до турнира состоялась официальная процедура взвешивания:

Деррик Льюис (120,2 кг) vs. Сергей Спивак (115,89 кг);

Дэвин Кларк (92,76 кг) vs. Да Ун Джанг (92,99 кг);

Благой Иванов (116,35 кг) vs. Марчин Тыбура (114,99 кг);

Ду Ху Чой (66 кг) vs. Кайл Нельсон (66 кг);

Адам Фугитт (77,34 кг) vs. Юсаку Киношита (77,34 кг);

Юн Енг Пак (84,14 кг) vs. Денис Тюлюлин (84,37 кг).

Льюис может отказаться от боя со Спиваком из-за судьи: «Без обид, он отличный парень, но его нужно проверить»