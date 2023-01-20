Дата и время UFC 284 Ислам Махачев — Алекс Волкановски

Теги UFC UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ночью 12 февраля в Австралии на арене «RAC Arena» в городе Перте, пройдет один из главных турниров по смешанным единоборствам организации UFC. В главном бою UFC 284 Ислам Махачев и Александр Волкановски сразятся за титул чемпиона в легком весе, который в прошлом бою в доминирующем стиле завоевал дагестанский боец

Дата и время начала ЮФС 284

  • турнир начнется ранним утром 12 февраля 2023
  • ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • прелимы в 04:00 по мск
  • начало основного карда в 06:00 по мск

Прогноз на бой Махачев — Волкановски

Кард участников UFC 284

Онлайн-трансляция UFC 284

Где смотреть UFC 284

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий