Дата и время UFC 284 Ислам Махачев — Алекс Волкановски

Ночью 12 февраля в Австралии на арене «RAC Arena» в городе Перте, пройдет один из главных турниров по смешанным единоборствам организации UFC. В главном бою UFC 284 Ислам Махачев и Александр Волкановски сразятся за титул чемпиона в легком весе, который в прошлом бою в доминирующем стиле завоевал дагестанский боец

Дата и время начала ЮФС 284

турнир начнется ранним утром 12 февраля 2023

ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск

прелимы в 04:00 по мск

начало основного карда в 06:00 по мск

Прогноз на бой Махачев — Волкановски

Кард участников UFC 284

Онлайн-трансляция UFC 284

Где смотреть UFC 284