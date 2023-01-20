Дата и время UFC 284 Ислам Махачев — Алекс Волкановски
Ночью 12 февраля в Австралии на арене «RAC Arena» в городе Перте, пройдет один из главных турниров по смешанным единоборствам организации UFC. В главном бою UFC 284 Ислам Махачев и Александр Волкановски сразятся за титул чемпиона в легком весе, который в прошлом бою в доминирующем стиле завоевал дагестанский боец
Дата и время начала ЮФС 284
- турнир начнется ранним утром 12 февраля 2023
- ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
- прелимы в 04:00 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск
Прогноз на бой Махачев — Волкановски
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