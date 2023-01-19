Гаджи Омаргаджиев и еще 10 бойцов уволены из UFC
Российский полусредневес Гаджи Омаргаджиев покинул ростер UFC, как и еще 10 бойцов.
29-летний россиянин подписал контракт с промоушеном в 2021 году, одержав победу в отборочном шоу Даны Уайта. Затем Омаргаджиев проиграл два боя подряд – техническим нокаутом Кайо Борральо и единогласным решением судей Абубакара Нурмагомедову.
Вместе с ним из UFC уволены Брэндон Дэвис, Винс Моралес, Кевин Нативидад, Раулиан Пайва, Алехандро Перез, Джей Перрин, Марсело Рохо, Людвик Шолинян, Майкл Тризано и Сиджара Юбэнкс
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