Гаджи Омаргаджиев и еще 10 бойцов уволены из UFC

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Гаджи Омаргаджиев Бокс/MMA/UFC

Российский полусредневес Гаджи Омаргаджиев покинул ростер UFC, как и еще 10 бойцов.

29-летний россиянин подписал контракт с промоушеном в 2021 году, одержав победу в отборочном шоу Даны Уайта. Затем Омаргаджиев проиграл два боя подряд – техническим нокаутом Кайо Борральо и единогласным решением судей Абубакара Нурмагомедову.

Вместе с ним из UFC уволены Брэндон Дэвис, Винс Моралес, Кевин Нативидад, Раулиан Пайва, Алехандро Перез, Джей Перрин, Марсело Рохо, Людвик Шолинян, Майкл Тризано и Сиджара Юбэнкс

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1 комментарий

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Санчес Скорзов
"Абубакара Нурмагомедову". Когда это закончится?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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