Исмагулов – о завершении карьеры: «Чуть подлечиться надо, а там видно будет»

Бывший боец легкого веса UFC Дамир Исмагулов объяснился по поводу завершения карьеры. Ранее казахстанский боец заявил, что уходит из спорта из-за проблем со здоровьем.

«Выложил новость, и смотрю, столько много комментариев. Знаете, я завершил карьеру не потому, что проиграл, или еще что-то.

Поражения и победы бывают у каждого спортсмена, они идут рядом, это неотъемлемая часть спорта.

Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем. Так что все нормально», – сказал Дамир.

Дамир Исмагулов завершил карьеру из-за проблем со здоровьем: «Это было интересное путешествие, всех обнял»