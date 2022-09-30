«Теперь я опережаю всех на световые годы, и всегда охочусь за шеей». Конор представил новый бойцовский стиль

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что разработал новый стиль, который поможет ему в будущих боях.
«Самый точный боец в добивании сверху теперь наносит не менее точные и разрушительные удары снизу. Я разработал сценарий, который не оставляет моим соперникам вариантов.
Говорю вам, теперь я опережаю всех на световые годы, и я всегда охочусь за шеей. Где бы мы ни оказались, я причиню вам боль.
Хвала Хелио Грейси, у нас есть миллиард способов выиграть бой! Все это только начало!» – написал ирландец под постами с тренировочными видео.
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