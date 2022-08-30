Артем Резников в полуфинале Гран-при ACA подерется с Андреем Кошкиным

Теги MMA Алексей Яценко ACA Артем Резников Бокс/MMA/UFC

Стал известен соперник Артема Резникова по полуфиналу Гран-при ACA в легком весе. Им станет Андрей Кошкин.

«После скандального четвертьфинального боя на на ACA 141 и последующей дисквалификации Али Багова и Рашида Магомедова мы рассматривали различные варианты продолжения Гран-при легковесов.

В итоге приняли решение, что соперником Артема Резникова по полуфиналу станет россиянин Андрей Кошкин. Бой пройдет на юбилейном турнире АСА 150 в Москве», – сообщил президент ACA Алексей Яценко.

 

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