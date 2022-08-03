Бой Дацик — Монсон где смотреть 5 августа, во сколько начало боя на Бойцовском клубе РЕН ТВ

5 августа в Москве пройдет вечер единоборств в Бойцовском клубе РЕН ТВ, где в главном событии Вячеслав Дацика проведет поединок по правилам ММА против Джеффа Монсона.

Дацик — скандально известный профессиональный ММА-боец, который когда-то давно вырубал Андрея Орловского. Его карьере помешало стабильное заключение под стражу, насчитывающее с десяток лет по различным статьям. Тем не менее, он всегда возвращался, например, как два года назад – когда его нокаутировал легенда К-1 Жером Ле Баннер. Сейчас Дацик набрал отличную форму, поддерживает ее и если от него не бегать изо всех сил (по тактике Пулеметчика и Тарасова), то обязательно будешь нокаутирован. Всех отчаянных бойцов, которые пытались обмениваться ударами с «Рыжим Тарзаном», постигла эта участь. В последнем бою Вячеслав нокаутировал легендарного Антонио Бигифута Сильва, а до этого наглухо вырубил экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари.

Его соперник — Монсон — в феврале 2022 года на турнире лиги Hardcore FC провел поединок на голых кулаках против Александра Емельяненко. Этот бой завершился в пользу российского бойца единогласным решением судей. Всего на счету Джеффа 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Где смотреть и во сколько бой Дацик — Монсон 5 августа