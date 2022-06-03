Взвешивание UFC Fight Night 207: Волков легче Розенстрайка и другие результаты

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 207. В главном событии вечера пройдет бой в тяжелом весе между Александром Волковым (34-10) и Жаирзиньо Розенстрайком (12-3).

В со-главном бою турнира встретятся полулегковесы Дэн Иге (15-5) и (15-0).

Результаты взвешивания:

(116,1 кг) – (117,5 кг);

Дэн Иге (65,8 кг) – Мовсар Евлоев (66,2 кг);

Майкл Тризано (65,8 кг) – Лукас Алмейда (65,8 кг);

Карин Силва (56,7 кг) – Полиана Ботельо (56,7 кг);

Оде Осборн (57,1) – Заррух Адашев (56,7);

Алонзо Менифилд (92,9 кг) – Аскар Можаров (92,5 кг).

Дэн Иге – про бой с Евлоевым: «Получу удовольствие, когда нанесу ему первое поражение»

UFC Fight Night 207: Волков против Розенстрайка, Иге против Евлоева и другие бои