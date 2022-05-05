Фергюсон раскритиковал UFC: «Нам недоплачивают. Я хочу быть свободным и заниматься чем хочу, а они ведут себя как чертовы наркоторговцы»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе раскритиковал промоушен и лично Дэйну Уайта.

По мнению спортсмена, бойцам в организации недоплачивают, но руководство при этом ограничивает их в возможности зарабатывать в других лигах и видах спорта.

«Лично я думаю, что нам недоплачивают. Я, как всегда, буду откровенен. Не буду много говорить, но недавно сказал , что хочу боксировать. Он ответил мне: «Нет, черт возьми». Почему?

Я хочу заняться другими видами профессионального спорта. Я спортсмен и вырос на том, что занимался различными видами спорта на высоком уровне. Я выиграл чемпионат штата по футболу.

Я пришел в смешанные единоборства с государственного университета как борец. Я хочу быть свободным и заниматься тем, чем хочу, но вы ведете себя, как чертовы торговцы наркотиками.

Говорите мне, что я не могу заниматься чем-то другим. В то время как я хочу просто заработать больше денег для своей семьи», – сказал Тони.

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