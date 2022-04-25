Где смотреть бой Райан Бейдер — Чейк Конго на Bellator 280: во сколько прямая трансляция 6 мая по Мск

6 мая 2022 года в Париже (Франция) пройдет турнир Bellator 280, где в главном событии состоится сражение в тяжелом весе между американцем Райаном Бейдером и французом Чейком Конго.

Райан Бейдер — американский боец ММА, выступающий в тяжелой весовой категории. Ранее являлся чемпионом Bellator MMA в полутяжелом весе, а сейчас владеет титулом чемпиона Bellator в тяжелом весе. Его профессиональная карьера бойца началась 15 лет назад. Сейчас на его счету 29 побед и 7 проигрышей, а один из боев был не засчитан. Крайний бой Бейдера состоялся 29 января этого года против Валентина Молдавского, где он одержал победу.

Чейк Конго — французский боец без правил (тяжелый вес). На протяжении 20 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца. На сегодняшний день в его активе 31 победа, 11 проигрышей и 2 ничьи, а один бой был не засчитан. Предыдущий бой Конго был проведен 20 августа прошлого года против Сергея Харитонова. В этой схватке Чейк победил.

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