Дэйна Уайт возмущен из-за блокировки подкаста с участием Трампа: «Это пугает, очень страшно»

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на блокировку подкаста с участием экс-президента США Дональда Трампа.

Напомним, что Уайта и Трампа связывают давние приятельские отношения: политик позволял UFC проводить турниры в своих казино в первые годы работы промоушена.

«Просто какое-то безумие. Тот факт, что подкаст с Трампом был удален, чертовски омерзителен, и что более важно, пугает. Это очень страшно.

Это говорит о том, что мы должны искать альтернативные платформы и социальные сети, которые не подвергаются цензуре.

Конечно, когда вам не нравится такой парень, как Дональд Трамп, проще всего лишить его слова – заблокировать его соцсети и удалить его интервью», – сказал Уайт.

Дэйна Уайт про борьбу с пиратством: «Один парень позвонил и заявил, что застрелит меня, если я выйду на улицу»

Дэйна Уайт дал совет Пэдди Пимблетту: «Он и его разговоры забавны, но в UFC нужно побеждать»