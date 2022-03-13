Диана Авсагарова: «Некоторые девушки из моего дивизиона только и умеют что разговаривать»

Теги женские бои MMA Bellator Bellator 276 Бокс/MMA/UFC

Россиянка Диана Авсагарова прокомментировала свою победу над Кирой Батарой на Bellator 276.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить моего оппонента, Киру Батару. Ты настоящий воин, и я желаю тебе всего наилучшего в будущем. К

ира приняла бой на коротком уведомлении, сразившись со мной как настоящий воин.

А вот некоторые девушки из моего дивизиона только и умеют что разговаривать», – написала Авсагарова в инстаграме.

Авсагарова победила Батару единогласным решением судей. Россиянка одержала третью победу подряд в Bellator.

Bellator 276: Рабаданов и Авсагарова одержали победы

 

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