Александр Усик: «Восхищаюсь своим народом. Горжусь, что я украинец»

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 KO) сообщил, что гордится украинским народом.

«Я в сегодняшнем дне восхищаюсь нашим народом! Обычными людьми. Которые помогают друг другу, которым страшно, но они не сдаются, которые жертвуют ближнему своему, которые верят, которые не убегают! Я горжусь нашими людьми.

Я горжусь матерями, которые защищают своих детей, я горжусь мужчинами, которые защищают всю страну. Я горжусь людьми, которые несмотря на войну, выполняют свою работу. Украина в первую очередь – это сильные люди. Горжусь, что я украинец», – написал Усик.

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