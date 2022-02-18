Eagle FC 45: Магомедов победил Гитиновасова, Издоменов сильнее Дорошенко

В Москве на арене «Крокус Экспо» завершился турнир Eagle FC 45. В главном событии вечера был бой за временный титул в полулегком весе между Расулом Магомедовым и Абдурахманом Гитиновасовым.

Победу раздельным решением судей одержал Магомедов. Счет на карточках судей – 48-47, 47-48, 48-47.

Другие бои вечера:

Легкий вес: Денис Измоденов победил Михаила Дорошенко единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Полусредний вес: Узаир Абдураков победил Хаяла Искендерова болевым приёмом на руку в первом раунде.

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