Суд арестовал чемпиона России по кикбоксингу за перестрелку в «Москва-Сити»

Басманный суд Москвы отправил под стражу до 18 мая чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева, который обвиняется в перестрелке в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».

«Басманный суд Москвы постановил отправить Асадулаева, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), на срок до 18 мая», – говорится в заявлении суда.

Асадулаев являлся одним из охранников миллиардера Гавриила Юшваева.

Перестрелка в башне «Око» произошла в ноябре 2017 года во время празднования 50-летия бизнесмена Дмитрия Павлова. Конфликт случился между охранниками Павлова и Юшваева, среди которых были и нацгвардейцы. Причиной перестрелки стал неправильно припаркованный автомобиль. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения.

Саид Асадулаев одержал победу в чемпионате России по кикбоксингу в 2013 году. В 2010 и 2013 годах он был чемпионом Москвы по тайскому боксу.