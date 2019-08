UFC представил официальный постер боя Хабиб – Порье

UFC в твиттере опубликовал постер к турниру в Абу-Даби, который пройдет 7 сентября.

Главным событием вечера станет защита пояса чемпиона легкого дивизиона в бою с Дастином Порье.

The official #UFC242 poster is here ⬇️



We’ll see you #InAbuDhabi for 🦅 @TeamKhabib vs 💎 @DustinPoirier Sept. 7 pic.twitter.com/NTp5LuGlw1