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UFC представил официальный постер боя Хабиб – Порье

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Бокс/MMA/UFC

UFC в твиттере опубликовал постер к турниру в Абу-Даби, который пройдет 7 сентября.

Главным событием вечера станет защита пояса чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова в бою с Дастином Порье.

У 30-летнего россиянина 27 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 30-летнего американца 25 побед (12 – нокаутом), пять поражений и один бой был признан несостоявшимся.

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