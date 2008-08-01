UFC представил официальный постер боя Хабиб – Порье

UFC в твиттере опубликовал постер к турниру в Абу-Даби, который пройдет 7 сентября.
Главным событием вечера станет защита пояса чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова в бою с Дастином Порье.
The official #UFC242 poster is here ⬇️— UFC (@ufc) 1 августа 2019 г.
We’ll see you #InAbuDhabi for 🦅 @TeamKhabib vs 💎 @DustinPoirier Sept. 7 pic.twitter.com/NTp5LuGlw1
У 30-летнего россиянина 27 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения.
В активе 30-летнего американца 25 побед (12 – нокаутом), пять поражений и один бой был признан несостоявшимся.