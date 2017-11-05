Роз Намаюнас нокаутировала Джоанну Енджейчик и стала чемпионкой UFC

В рамках бойцовского шоу UFC 217 прошел бой между чемпионкой в минимальном весе Джоанной Енджейчик и претенденткой Роз Намаюнас.

На второй минуте первого раунда Намаюнас отправила чемпионку в нокдаун.

А еще через минуту Роз нокаутировала соперницу, которая считалась абсолютным фаворитом боя, и впервые в карьере завоевала чемпионский пояс UFC.

Для Енджейчик это поражение стало первым в профессиональной карьере.