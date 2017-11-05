Роз Намаюнас нокаутировала Джоанну Енджейчик и стала чемпионкой UFC
В рамках бойцовского шоу UFC 217 прошел бой между чемпионкой в минимальном весе Джоанной Енджейчик и претенденткой Роз Намаюнас.
На второй минуте первого раунда Намаюнас отправила чемпионку в нокдаун.
JOANNA GETS DROPPED IN ROUND 1 BY @RoseNamajunas!!!! #UFC217 pic.twitter.com/LbZ5f4Niqj— UFC (@ufc) 5 ноября 2017 г.
А еще через минуту Роз нокаутировала соперницу, которая считалась абсолютным фаворитом боя, и впервые в карьере завоевала чемпионский пояс UFC.
THAT LEFT HOOK THO!!!@RoseNamajunas #UFC217 pic.twitter.com/bxo33yzSLi— UFC (@ufc) 5 ноября 2017 г.
Для Енджейчик это поражение стало первым в профессиональной карьере.
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