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    Роз Намаюнас нокаутировала Джоанну Енджейчик и стала чемпионкой UFC

    Теги женские бои UFC Джоанна Енджейчик Роз Намаюнас

    В рамках бойцовского шоу UFC 217 прошел бой между чемпионкой в минимальном весе Джоанной Енджейчик и претенденткой Роз Намаюнас.

    На второй минуте первого раунда Намаюнас отправила чемпионку в нокдаун.

    А еще через минуту Роз нокаутировала соперницу, которая считалась абсолютным фаворитом боя, и впервые в карьере завоевала чемпионский пояс UFC.

    Для Енджейчик это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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