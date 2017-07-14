Конор МакГрегор: «Я наполовину черный. Ниже пупка я черный»
Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор в своеобразной манере отреагировал на обвинения в расизме.
На пресс-конференции перед боем против Флойда Мэйвезера в Нью-Йорке Конор появился в надетой на голое тело белой куртке, сшитой, по его словам, из «шкуры белого медведя».
#MayMacWorldTour: @TheNotoriousMMA has arrived in Brooklyn! pic.twitter.com/QFzjAoaT4K— UFC (@ufc) 14 июля 2017 г.
«50 Cent – сука. Он банкрот, и ты тоже им скоро станешь», – сказал МакГрегор, обращаясь к Мэйвезеру.
После Конор подарил Флойду альбом Jay Z и посоветовал поучиться у того, как надо строить «реальную империю».
«Многие журналисты утверждают, что я настроен против чернокожих людей. Это полная нелепость. Разве они не знают, что я сам наполовину черный? Я черный от пупка и ниже», – сказал МакГрегор.
Мэйвезер снимал все происходящее на мобильный телефон.
Three cities in and the face-offs are still 🔥 pic.twitter.com/p4o2OQdKkv— UFC (@ufc) 14 июля 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.