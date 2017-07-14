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    Конор МакГрегор: «Я наполовину черный. Ниже пупка я черный»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор в своеобразной манере отреагировал на обвинения в расизме.

    На пресс-конференции перед боем против Флойда Мэйвезера в Нью-Йорке Конор появился в надетой на голое тело белой куртке, сшитой, по его словам, из «шкуры белого медведя».

    «50 Cent – сука. Он банкрот, и ты тоже им скоро станешь», – сказал МакГрегор, обращаясь к Мэйвезеру.

    После Конор подарил Флойду альбом Jay Z и посоветовал поучиться у того, как надо строить «реальную империю».

    «Многие журналисты утверждают, что я настроен против чернокожих людей. Это полная нелепость. Разве они не знают, что я сам наполовину черный? Я черный от пупка и ниже», – сказал МакГрегор.

    Мэйвезер снимал все происходящее на мобильный телефон.

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