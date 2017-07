Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор в своеобразной манере отреагировал на обвинения в расизме.

На пресс-конференции перед боем против Флойда Мэйвезера в Нью-Йорке Конор появился в надетой на голое тело белой куртке, сшитой, по его словам, из «шкуры белого медведя».

«50 Cent – сука. Он банкрот, и ты тоже им скоро станешь», – сказал МакГрегор, обращаясь к Мэйвезеру.

После Конор подарил Флойду альбом Jay Z и посоветовал поучиться у того, как надо строить «реальную империю».

«Многие журналисты утверждают, что я настроен против чернокожих людей. Это полная нелепость. Разве они не знают, что я сам наполовину черный? Я черный от пупка и ниже», – сказал МакГрегор.

Мэйвезер снимал все происходящее на мобильный телефон.

Three cities in and the face-offs are still 🔥 pic.twitter.com/p4o2OQdKkv