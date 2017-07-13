Пресс-конференция Конора МакГрегора и Флойда Мэйвезера в Торонто (Канада) обернулась очередной перепалкой.

Один из критических моментов настал, когда Флойд достал флаг Ирландии и накинул его себе на плечи.

«Если ты сделаешь что-нибудь с этим флагом, я тебя урою», – сказал МакГрегор.

После Конор схватил открытый рюкзак Мэйвезера, из которого тот накануне доставал чек на миллион долларов. На этот раз здесь были наличные, но сумма не впечатлила Конора.

«Тут что, всего 5 тысяч долларов?», – спросил ирландец.

В итоге Флойд передал МакГрегору флаг, но тот бросил его обратно.