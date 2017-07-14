Флойд Мэйвезер забросал Конора МакГрегора деньгами в Нью-Йорке
Флойд Мэйвезер забросал бойца UFC Конора МакГрегора деньгами на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их бою.
«They’re all $1s. Where’s the real money at?» – @TheNotoriousMMA#MayMacWorldTour pic.twitter.com/ZkAzeISvRo— UFC (@ufc) 14 июля 2017 г.
«Это все однодолларовые купюры. Где настоящие деньги?» – сказал МакГрегор.
«Это именно столько, сколько ты стоишь», – ответил Флойд.
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