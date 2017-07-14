Флойд Мэйвезер забросал Конора МакГрегора деньгами в Нью-Йорке

Флойд Мэйвезер забросал бойца UFC Конора МакГрегора деньгами на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их бою.

«Это все однодолларовые купюры. Где настоящие деньги?» – сказал МакГрегор.

«Это именно столько, сколько ты стоишь», – ответил Флойд.