Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Флойд Мэйвезер забросал Конора МакГрегора деньгами в Нью-Йорке

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Флойд Мэйвезер забросал бойца UFC Конора МакГрегора деньгами на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их бою.

    «Это все однодолларовые купюры. Где настоящие деньги?» – сказал МакГрегор.

    «Это именно столько, сколько ты стоишь», – ответил Флойд.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться