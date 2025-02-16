Снукер. Welsh Open. Селби сыграет с Магуайром в финале
16 февраля Селби сыграет с Магуайром в финале снукерного турнира Welsh Open.
Снукер
Welsh Open
Лландидно, Уэльс
Финал
Марк Селби (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Максимальное количество фреймов – 17.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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