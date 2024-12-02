Снукер. Чемпионат Великобритании. Финал. Трамп обыграл Хоукинса
Трамп обыграл Хоукинса в финале чемпионата Великобритании по снукеру.
Снукер
Чемпионат Великобритании
Йорк, Англия
Финал
1 декабря
Барри Хоукинс (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 8:10
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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