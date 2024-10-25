Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 финала. Уильямс сыграет с Уилсоном, Трамп против Мерфи и другие партии
В Белфасте пройдут партии 1/4 финала снукерного турнира Northern Ireland Open.
Снукер
Northern Ireland Open
Белфаст, Северная Ирландия
1/4 финала
Нил Робертсон (Австралия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 15.00
Марк Уильямс (Уэльс) – Кайрен Уилсон (Англия) – 17.00
Джадд Трамп (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 21.00
Луи Хиткот (Англия) – Эллиот Слессор (Англия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 9.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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