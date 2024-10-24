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Снукер. Northern Ireland Open. 1/8 финала. Бинэм уступил Мерфи, Трамп сыграет с Хоукинсом, другие партии

В Белфасте пройдут партии 1/8 финала снукерного турнира Northern Ireland Open.

Снукер

Northern Ireland Open

Белфаст, Северная Ирландия

1/8 финала

Марк Уильямс (Уэльс) – Ма Хайлун (Китай) – 4:2 

Стэн Муди (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 1:4 

Стюарт Бинэм (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 3:4

Мартин О’Доннелл (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 0:4

Оливер Лайнс (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 1:4 

Лэй Пэйфань (Китай) – Эллиот Слессор (Англия) – 1:4 

Джадд Трамп (Англия) – Барри Хоукинс (Англия) – 23.00 (задержка)

Луи Хиткот (Англия) – Тянь Пэнфэй (Китай) – 23.00 (задержка)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
logoСтюарт Бинэм
logoБарри Хоукинс
logoМарк Уильямс
logoШон Мерфи
снукер
logoНил Робертсон
logoДжадд Трамп
logoКайрен Уилсон
Эллиот Слессор
Оливер Лайнс
Тянь Пэнфэй
Northern Ireland Open
Пан Цзюньсюй
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