Снукер. British Open. Селби обыграл Хиггинса в финале
Марк Селби победил Джона Хиггинса в финале турнира по снукеру British Open.
Снукер
British Open
Челтнем, Великобритания
Финал
Марк Селби (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 10:5
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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