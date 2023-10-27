Вице-президент Федерации бильярдного спорта России: «Под белым флагом российские спортсмены не будут ездить на международные соревнования»

Российские бильярдисты не будут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Об этом заявил вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

«У нас есть принципиальная позиция, что под белым флагом российские спортсмены не будут ездить на международные соревнования», — сказал Фирсов.

С 5 по 24 ноября в Дохе состоится чемпионат мира по снукеру, который россияне пропустят.