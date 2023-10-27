Вице-президент Федерации бильярдного спорта России: «Под белым флагом российские спортсмены не будут ездить на международные соревнования»

Теги ТАСС Федерация бильярдного спорта России сборная России Яков Фирсов Бильярд

Российские бильярдисты не будут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Об этом заявил вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

«У нас есть принципиальная позиция, что под белым флагом российские спортсмены не будут ездить на международные соревнования», — сказал Фирсов. 

С 5 по 24 ноября в Дохе состоится чемпионат мира по снукеру, который россияне пропустят.

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