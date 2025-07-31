Снукер. Shanghai Masters. 1/4 финала. Чжао Синьтун обыграл Дин Цзюньхуэя, Уилсон победил О’Салливана, другие результаты
31 июля на турнире по снукеру Shanghai Masters прошли партии 1/4 финала.
Снукер
Шанхай, Китай
1/4 финала
Сяо Годун (Китай) – Али Картер (Англия) – 5:6
Джадд Трамп (Англия) – Марк Селби (Англия) – 4:6
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Чжао Синьтун (Китай) – 1:6
Кайрен Уилсон (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 6:3
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 11.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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