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Снукер. Shanghai Masters. 1/4 финала. Чжао Синьтун обыграл Дин Цзюньхуэя, Уилсон победил О’Салливана, другие результаты

31 июля на турнире по снукеру Shanghai Masters прошли партии 1/4 финала.

Снукер

Shanghai Masters

Шанхай, Китай

1/4 финала

Сяо Годун (Китай) – Али Картер (Англия) – 5:6

Джадд Трамп (Англия) – Марк Селби (Англия) – 4:6

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Чжао Синьтун (Китай) – 1:6

Кайрен Уилсон (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 6:3

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 11.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Shanghai Masters
logoМарк Селби
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logoДин Цзюньхуэй
Чжао Синьтун
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