Снукер. English Open. 1/4 финала. Робертсон сыграет с Уильямсом, Трамп против Бреселя, другие партии
16 декабря в Брентвуде пройдут встречи 1/4 финала открытого чемпионата Англии по снукеру.
Снукер
English Open
Брентвуд, Англия
1/4 финала
Нил Робертсон (Австралия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 15.00
Эллистер Картер (Англия) – Марк Селби (Англия) – 17.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Эшли Хьюгилл (Англия) – 22.00
Джадд Трамп (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 9.
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