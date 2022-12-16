Снукер. English Open. 1/4 финала. Робертсон сыграет с Уильямсом, Трамп против Бреселя, другие партии

Теги Марк Аллен результаты Марк Селби Марк Уильямс Эллистер Картер снукер Нил Робертсон Джадд Трамп Люка Бресель English Open Эшли Хьюгилл Бильярд

16 декабря в Брентвуде пройдут встречи 1/4 финала открытого чемпионата Англии по снукеру.

Снукер

English Open

Брентвуд, Англия

1/4 финала

Нил Робертсон (Австралия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 15.00

Эллистер Картер (Англия) – Марк Селби (Англия) – 17.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Эшли Хьюгилл (Англия) – 22.00

Джадд Трамп (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 9. 

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