Turkish Masters. 1/8 финала. Хиггинс встретится с Доттом, Чжоу Юэлун против Трампа и другие партии

11 марта в Анталье пройдут партии 1/8 финала турнира по снукеру Turkish Masters.
Снукер
Turkish Masters
Анталья, Турция
1/8 финала
Лу Нин (Китай) – Мартин Гоулд (Англия) – 11.00
Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – Мэтью Селт (Англия) – 11.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 11.00
Си Цзяхуэй (Китай) – Дин Джунху (Китай) – 11.00
Джек Джонс (Уэльс) – Шон Мерфи (Англия) – 15.30
Эллистер Картер (Англия) – Сэм Крейги (Англия) – 15.30
Оливер Лайнс (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 15.30
Чжоу Юэлун (Китай) – Джадд Трамп (Англия) – 15.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 9.