Turkish Masters. 1/8 финала. Хиггинс встретится с Доттом, Чжоу Юэлун против Трампа и другие партии

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11 марта в Анталье пройдут партии 1/8 финала турнира по снукеру Turkish Masters. 

Снукер

Turkish Masters

Анталья, Турция

1/8 финала

Лу Нин (Китай) – Мартин Гоулд (Англия) – 11.00

Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – Мэтью Селт (Англия) – 11.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 11.00

Си Цзяхуэй (Китай) – Дин Джунху (Китай) – 11.00

Джек Джонс (Уэльс) – Шон Мерфи (Англия) – 15.30

Эллистер Картер (Англия) – Сэм Крейги (Англия) – 15.30

Оливер Лайнс (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 15.30

Чжоу Юэлун (Китай) – Джадд Трамп (Англия) – 15.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 9.

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