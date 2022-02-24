Снукер. European Masters. 1/8 финала. О’Салливан встретится с Хаггилом, Макгилл против Мафлина и другие партии

Теги Райан Дэй результаты Грэм Дотт Ронни О'Салливан Барри Хоукинс снукер Нил Робертсон Лянь Веньбо Рики Уолден Курт Мафлин Том Форд Дэвид Гилберт Энтони Макгилл Янь Бинтао Ноппон Саенгхам European Masters Акани Сонгсермсавад Сыцзюнь Юань Эшли Хаггил Джордан Браун Бильярд

Сегодня в Милтон-Кинсе пройдут партии 1/8 финала снукерного турнира European Masters.

Снукер

European Masters

Милтон-Кинс, Англия

1/8 финала

Джордан Браун (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 17.30

Акани Сонгсермсавад (Таиланд) – Райан Дэй (Уэльс) – 17.30

Фань Чжэнъи (Китай) – Янь Бинтао (Китай) – 17.30

Ронни О’Салливан (Англия) – Эшли Хаггил (Англия) – 17.30

Дэвид Гилберт (Англия) / Барри Хоукинс (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) / Нил Робертсон (Австралия) – 22.00

Патрик Фрейзер (Шотландия) – Том Форд (Англия) – 22.00

Ноппон Саенгхам (Таиланд) / Лянь Веньбо (Китай) – Сыцзюнь Юань (Китай) / Рики Уолден (Англия) – 22.00

Энтони Макгилл (Шотландия) – Курт Мафлин (Норвегия) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 9.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные