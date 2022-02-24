Снукер. European Masters. 1/8 финала. О’Салливан встретится с Хаггилом, Макгилл против Мафлина и другие партии

Сегодня в Милтон-Кинсе пройдут партии 1/8 финала снукерного турнира European Masters.
Снукер
European Masters
Милтон-Кинс, Англия
1/8 финала
Джордан Браун (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 17.30
Акани Сонгсермсавад (Таиланд) – Райан Дэй (Уэльс) – 17.30
Фань Чжэнъи (Китай) – Янь Бинтао (Китай) – 17.30
Ронни О’Салливан (Англия) – Эшли Хаггил (Англия) – 17.30
Дэвид Гилберт (Англия) / Барри Хоукинс (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) / Нил Робертсон (Австралия) – 22.00
Патрик Фрейзер (Шотландия) – Том Форд (Англия) – 22.00
Ноппон Саенгхам (Таиланд) / Лянь Веньбо (Китай) – Сыцзюнь Юань (Китай) / Рики Уолден (Англия) – 22.00
Энтони Макгилл (Шотландия) – Курт Мафлин (Норвегия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 9.