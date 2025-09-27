Немецкая биатлонистка Франциска Пройс перенесла операцию на руке.

Об этом она рассказала в соцсетях.

«Не так я себе представляла сентябрь. К сожалению, уже в первой гонке чемпионата Германии упала и повредила руку.

К счастью, все быстро починили, и через неделю после операции мне удалось вернуться к тренировкам.

Нет худа без добра – сейчас я сосредоточилась на работе ног. Реабилитация идет по плану, завтра у меня начинается сбор в Антхольце», – написала Пройс.

ФОТО