Елизавета Каплина: «Очень много билась над техникой, потому что за прошлый сезон немного разбазарила ее. Эта работа – определенный стресс и для тела, и для мозгов»

Биатлонистка Елизавета Каплина назвала стрессом работу над своей техникой.

Сегодня Каплина выиграла спринт на Альфа-Банк чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Она допустила один промах на стойке.

– Любой спортсмен, когда планирует подготовку к сезону, ищет какие-то пути развития – что добавить, что изменить. Как сложилось это лето?

– Очень много билась над техникой, потому что за прошлый сезон, когда я не работала с Артемом Истоминым, немного разбазарила ее по ходу сезона и, наверное, половину этого лета собирала все снова воедино и закрепляла, что происходит до сих пор. До зимнего сезона еще есть время.

Ну и, конечно, моя ахиллесова пята в прошлом сезоне – стрельба. Она была довольно-таки медленной и неточной. Поэтому летом работали еще и над точностью, затем добавляли скорость.

– Ошибки в стрельбе были связаны с техническими моментами или просто нервы, суета?

– Наверное, все в совокупности. У меня был старый ствол, который немного не подходил. Сейчас все нормально, на протяжении подготовительного сезона я все поменяла – ствол, ложе, мелкие детали оружия, все подогнала под себя, чтобы обеспечить быструю изготовку и точность.

– Настройка оружия – всегда субъективная вещь, долго мучилась?

– Нет, если честно. В конце июля поменяла ложе, сделала его в Раубичах. И затем пошли какие-то подгонки, перестроения. Уже в августе начала плотно работать с новой ложей, с новой техникой подхода и стрельбы.

– Работа над техникой лыжного хода – это всегда тяжелая история для опытных спортсменов, у которых техника уже закреплена. Нервно было?

– Нет, просто вспоминала, как было раньше. Сильного отката не произошло, основа техники сохранилась. Все термины, которые использует Истомин, не были для меня новыми, я все понимала, в отличие от первого года под его руководством, когда это понимание зачастую отсутствовало.

И даже сейчас у меня девчонки иногда спрашивают: «Он сказал «вынос таза», что это такое, куда его выносить?» Безусловно, работа над техникой – это в любом случае определенный стресс и для тела, и для мозгов, так сказать, – рассказала Каплина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
