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  • Светлана Слепцова: «Меня удивляют лозунги, когда говорят – не поедем соревноваться без гимна, без флага. Кто это решает? Точно не сами спортсмены»
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Светлана Слепцова: «Меня удивляют лозунги, когда говорят – не поедем соревноваться без гимна, без флага. Кто это решает? Точно не сами спортсмены»

Слепцова поддержала выступления россиян на турнирах в нейтральном статусе.

– Если каким-то чудом некоторым российским биатлонистам, да хоть кому-то одному IBU разрешит выступить в нейтральном статусе, что бы посоветовали?

– Ехать, конечно! Это твоя жизнь, твой шанс, так почему ты не должен ехать? Меня удивляют лозунги, когда говорят – мы не поедем без гимна, без флага. Кто это решает? Точно не сами спортсмены.

Сейчас может быть их час, когда будет такой шанс. Как можно говорить, что ехать никуда не надо? Я бы сама поехала выступать в нейтральном статусе и даже не задумывалась. Мы-то знаем, что это наши спортсмены. Ну да, нет флага, нет гимна, сейчас просто время такое. Но, повторю, если будет хоть малейший шанс поехать на Олимпиаду – нужно ехать.

– Недавно была громкая новость про наших гимнастов: федерация заявила, что, раз вы по надуманным поводам не даёте нейтральный статус спортсменам, никуда не поедут даже нейтралы.

– Ну если федерация не согласна, ты ничего не можешь сделать.

– Одним из вариантов выступления в международных стартах является смена гражданства. Многие российские спортсмены так и сделали.

– Если есть такая возможность и ты знаешь, к чему ты идешь, чего ты хочешь добиться в этой спортивной жизни, то почему бы и нет? Особенно когда понимаешь, что сейчас в своей стране у тебя вообще никаких шансов.

Мне на самом деле сложно рассуждать на эту тему, потому что такой выбор передо мной никогда не стоял. Однако если спортсмен поставил перед собой высокую цель, у него есть мотивация добиться этого, но сделать этого не может по не зависящим от него обстоятельствам, нужно использовать любой шанс, – сказала олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoСветлана Слепцова
logoсборная России жен
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