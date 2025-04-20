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Ольга Зайцева: «Нет времени следить за Кубком мира, да и не хочется. Без россиян международные соревнования стали не такого высокого уровня»

Зайцева заявила, что международные турниры без россиян ей не интересны.

– Хотелось бы спросить, следите ли вы Кубком мира по биатлону? Юлия Чепалова вот сказала, что принципиально не смотрит эти соревнования.

– На самом деле просто нет времени следить за Кубком мира. И, если честно, не сильно хочется. Я слежу за нашими ребятами в России, за лыжниками в том числе, потому что супруг связан с этим видом спорта.

Возможно, даже больше погружена сейчас в лыжи, чем в биатлон. Хотя биатлон, конечно, это моя жизнь, продолжаю смотреть и следить за выступлениями российских спортсменов, приятно видеть московских спортсменов на телевизионном экране.

– Но как минимум один раз вы все-таки смотрели мировой биатлон, когда вас пригласили комментировать на Okko.

– Да, меня позвали туда, познакомили с ситуацией на чемпионате мира, ввели в курс дела. А потом уже реально не было времени погрузиться в это. Честно говоря, ностальгии никакой не испытала.

Правильно Чепалова сказала, что без нас там неинтересно. Если бы российские спортсмены там были, я бы, возможно, поностальгировала, а так – нет.

Кто-то говорит про мировой уровень, но лично для меня без российских спортсменов международные соревнования стали не такого высокого уровня, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России жен
logoКубок мира по биатлону
logoОльга Зайцева
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