Самуэльссон о победе в смешанной эстафете: «Знал, что должен проявить себя с лучшей стороны, и мне удалось это сделать»

Себастьян Самуэльссон поделился эмоциями после победы в смешанной эстафете.

Шведские биатлонисты Анна-Карин Хейденберг, Ханна Оберг, Мартин Понсилуома и Самуэльссон выиграли гонку на этапе Кубка мира в Поклюке, а также общий зачет в этой дисциплине.

Самуэльссон финишировал с флагом страны.

«Это потрясающе. У нас была классная битва с Кентеном Фийоном-Майе. Он отличный спортсмен, в хорошей форме. И я знал, что должен проявить себя с лучшей стороны, и мне удалось это сделать.

Понимал, что до стрельбы на стойке еще ничего не решено, поэтому я продолжал держать темп, а на последнем рубеже старался стрелять с легкостью. Один раз промахнулся, но все вышло неплохо. Разумеется, я очень доволен», – сказал Самуэльссон.