Кентен Фийон-Майе: «Обменял бы несколько медалей ЧМ на золото в личной гонке. Всегда есть разочарование, что не выиграл индивидуальный старт»

Француз Кентен Фийон-Майе подвел итоги своего выступления на чемпионате мира.

Фийон-Майе завоевал золото в смешанной эстафете, серебро в классической мужской эстафете, а также две бронзы – в спринте и индивидуальной гонке.

«Я доволен своим выступлением в Ленцерхайде. Если бы мне сказали, что я завершу чемпионат с четырьмя медалями, среди которых есть золото – я бы согласился на такой исход.

Однако всегда есть разочарование от того, что не победил в личной гонке. Я бы обменял несколько медалей на золото индивидуального старта, но таковы обстоятельства.

Тем не менее, мы говорим о чемпионате мира. Результаты хорошие. В масс-старте я боролся от старта до финиша, но меня настигли мои старые демоны в стрельбе, лишь 19-е место. Но в целом доволен своей стабильной стрельбой на этом ЧМ, на Кубке мира найти ее не получалось», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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