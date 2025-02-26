Кентен Фийон-Майе: «Обменял бы несколько медалей ЧМ на золото в личной гонке. Всегда есть разочарование, что не выиграл индивидуальный старт»
Фийон-Майе завоевал золото в смешанной эстафете, серебро в классической мужской эстафете, а также две бронзы – в спринте и индивидуальной гонке.
«Я доволен своим выступлением в Ленцерхайде. Если бы мне сказали, что я завершу чемпионат с четырьмя медалями, среди которых есть золото – я бы согласился на такой исход.
Однако всегда есть разочарование от того, что не победил в личной гонке. Я бы обменял несколько медалей на золото индивидуального старта, но таковы обстоятельства.
Тем не менее, мы говорим о чемпионате мира. Результаты хорошие. В масс-старте я боролся от старта до финиша, но меня настигли мои старые демоны в стрельбе, лишь 19-е место. Но в целом доволен своей стабильной стрельбой на этом ЧМ, на Кубке мира найти ее не получалось», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
За 5 минут объясняем, как дела в биатлоне – и нашем, и мировом
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий