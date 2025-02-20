5

Тарьей Бо о Самуэльссоне: «Себастьян – политик, и он весьма эгоистичен»

Тарьей Бо назвал шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона эгоистичным.

Ранее олимпийский чемпион Самуэльссон высказался против расширенной квоты у норвежцев на чемпионате мира: «Немного странно, что у норвежцев шесть спортсменов на старте, в то время как у всех остальных – по четыре. Это правило нужно обсудить». 

«Я хочу соревноваться с лучшими, в этом нет никаких сомнений. Но мы должны думать и о том, что будет лучше для биатлона», – подчеркнул шведский спортсмен.

«Известно, что все практики в политических вопросах действуют в своих интересах. Себастьян – политик, и он весьма эгоистичен», – сказал Бо. 

«Вот такой он, Себастьян Самуэльссон. Можно сказать, что это своего рода братский юмор. Но если он нападает на нас –  мы можем ответить тем же», – добавил Стурла Хольм Лагрейд.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
logoСебастьян Самуэльссон
logoТарьей Бо
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Норвегии
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Швеции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
⚡️ Чемпионат мира по биатлону-2025. Франция выиграла сингл-микст с Симон и Фийоном-Майе, Норвегия с Фемстейневик и Йоханнесом Бо – 2-я, Германия – 3-я
1794 минуты назад
Дмитрий Ярошенко: «В IBU выбрали максимально жесткую позицию по вопросу допуска россиян, так что рассчитывать особо не на что. Но все будет зависеть от главы МОК»
сегодня, 14:43
Михаил Шашилов: «Мы думали, что Кубок сильнейших будет в Сочи. Календарный план подготовки составляли исходя из этого, пришлось перестраивать»
сегодня, 14:20
Уле Эйнар Бьорндален: «Мы должны надеяться, что Йоханнес Бо вернется. Но если бы он хотел, то выбрал бы Олимпиаду»
1сегодня, 14:09
«Мироновой нужно вернуться в спорт для самой себя. Думаю, она стремится к результатам». Шашилов о биатлонистке
4сегодня, 13:53
Михаил Шашилов: «Если иностранцы отказываются от фтора, значит, нашли альтернативу, но мы пока про нее не знаем. Узнаем, когда поедем в Европу»
1сегодня, 13:44
Кубок сильнейших. Смольский и Смольская, Наталия Шевченко и Латыпов, Казакевич и Поварницын, Резцова и Бажин, Дербушева и Бабиков пробегут сингл-микст
31сегодня, 13:40
Михаил Шашилов: «Любому спортсмену всегда нужен стресс. Самое страшное, когда придется выезжать на Кубок мира, что такого стресса мы сейчас не испытываем»
1сегодня, 13:28
Самуэльссон о словах про квоты норвежцев: «Меня чуть не линчевали. У них по 6 спортсменов на старте, и я уважаю это, но нужно думать, что будет лучше для биатлона»
23сегодня, 12:56
Каминский о Серохвостове: «Любое заболевание – это, наверное, недостаточно профессиональное отношение к работе либо спортсмена, либо еще и тренера»
8сегодня, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Шашилов о Казакевич: «Для спортсмена сложнее справиться с успехом, нежели с неудачей. Она свой ноль должна через себя пропустить»
сегодня, 13:18
Депутат Свищев о главе норвежского антидопинга: «Удивительно, что он не знает простых вещей. Либо не понимает, что говорит. Тогда ему нужно срочно обратиться к врачу»
418 февраля, 20:06
Шашилов о биатлонистках: «Когда они бегали в линзах, это была катастрофа – мешал свет, были блики. Сейчас все в порядке, но нужно время, чтобы перестроиться на искусственное освещение»
18 февраля, 07:16
Савелий Коновалов о серебре в спринте на Кубке сильнейших: «Как удалось обыграть всю взрослую сборную России? Случайность, наверное»
15 февраля, 16:25
Дарья Домрачева: «Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи»
115 февраля, 10:52
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
312 февраля, 15:29
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
512 февраля, 15:26
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
128 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13