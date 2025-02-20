Тарьей Бо о Самуэльссоне: «Себастьян – политик, и он весьма эгоистичен»

Тарьей Бо назвал шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона эгоистичным.

Ранее олимпийский чемпион Самуэльссон высказался против расширенной квоты у норвежцев на чемпионате мира: «Немного странно, что у норвежцев шесть спортсменов на старте, в то время как у всех остальных – по четыре. Это правило нужно обсудить».

«Я хочу соревноваться с лучшими, в этом нет никаких сомнений. Но мы должны думать и о том, что будет лучше для биатлона», – подчеркнул шведский спортсмен.

«Известно, что все практики в политических вопросах действуют в своих интересах. Себастьян – политик, и он весьма эгоистичен», – сказал Бо.

«Вот такой он, Себастьян Самуэльссон. Можно сказать, что это своего рода братский юмор. Но если он нападает на нас – мы можем ответить тем же», – добавил Стурла Хольм Лагрейд.