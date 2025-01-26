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Сестры Оберг, Самуэльссон и Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира в Ленцерхайде

Сестры Оберг и Самуэльссон вошли в состав сборной Швеции на ЧМ-2025 по биатлону.

Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде.

Сборная Швеции

Женщины

Анна Магнуссон

Элла Халварссон

Эльвира Оберг

Ханна Оберг

Мужчины

Йеспер Нелин

Мартин Понсилуома

Себастьян Самуэльссон

Виктор Брандт

Еще один биатлонист и биатлонистка добавятся в состав после чемпионата Европы, который состоится с 29 января по 2 февраля в Мартелле.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Швеции
logoАнна Магнуссон
logoЭлла Халварссон
logoЧемпионат мира по биатлону
logoСебастьян Самуэльссон
logoЭльвира Оберг
logoсборная Швеции
logoсборная Швеции жен
logoМартин Понсилуома
logoХанна Оберг
logoВиктор Брандт
Ленцерхайде
logoЙеспер Нелин
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