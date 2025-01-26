Сестры Оберг, Самуэльссон и Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира в Ленцерхайде
Сестры Оберг и Самуэльссон вошли в состав сборной Швеции на ЧМ-2025 по биатлону.
Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде.
Сборная Швеции
Женщины
Анна Магнуссон
Элла Халварссон
Эльвира Оберг
Ханна Оберг
Мужчины
Йеспер Нелин
Мартин Понсилуома
Себастьян Самуэльссон
Виктор Брандт
Еще один биатлонист и биатлонистка добавятся в состав после чемпионата Европы, который состоится с 29 января по 2 февраля в Мартелле.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Швеции
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