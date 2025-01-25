Мужская сборная Франции выиграла четвертую эстафету подряд на Кубке мира по биатлону
Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце.
В гонке выступили Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен.
Это четвертая подряд победа французов в эстафете на Кубке мира. В текущем сезоне они побеждали в Контиолахти, Хохфильцене и Рупольдинге.
В зачете эстафет мужская сборная Франции лидирует и опережает норвежцев на 80 очков.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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