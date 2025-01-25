Мужская сборная Франции выиграла четвертую эстафету подряд на Кубке мира по биатлону

Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце.

В гонке выступили Фабьен Клод , Кентен Фийон-Майе , Эрик Перро и Эмильен Жаклен .

Это четвертая подряд победа французов в эстафете на Кубке мира. В текущем сезоне они побеждали в Контиолахти, Хохфильцене и Рупольдинге.

В зачете эстафет мужская сборная Франции лидирует и опережает норвежцев на 80 очков.